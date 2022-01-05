TRT Çocuk'un en sevilen kahramanlarından Aslan, ''Yılın en havalı macerasına" atılıyor. Üstelik bu kez yanında yerli üretim, eğitim uçağı Hürkuş da var.

TRT Çocuk ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas”ın

İstanbul’daki galası TRT Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı'nın katılımıyla yapıldı.

TRT Çocuk'un pilot olma hayali kuran kahramanı Aslan ve TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gururumuz HÜRKUŞ'u bir araya getiren yeni sinema filmimizin galasını gerçekleştirdik.



7 Ocak'tan itibaren sadece çocukları değil, içindeki çocuğu yaşatan herkesi sinemalara bekliyoruz. pic.twitter.com/aLH8KaF3Qq — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) January 4, 2022

"Milli Teknoloji Hamlesi çocukların gönlünde yer bulmalı"

Sobacı, havacılığı sevdirmeyi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemini animasyon yoluyla çocuklara anlatmayı hedeflediklerini söyledi:

"Bu Milli Teknoloji Hamlesi'nin, gençlerin yanı sıra çocuklarımızın da gönlünde aslında yer edinmesi, yer bulması ülkemizin istikbali açısından, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli."

"İçerik niteliğinde belirleyiciyiz"

Sobacı, TRT'nin misyonuna ve içerik üretimindeki hassasiyetine de değindi:

"TRT ailesi olarak biliyoruz ki çocuklar söz konusu olduğunda aslında emanet zihinlerle ve kalplerle muhatabız. Bu bilinç doğrultusunda içerik üretmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de tüm ebeveynler aslında kendi çocuklarını tam da zihinsel ve fiziksel gelişim sürecinde bize emanet ediyorlar. TRT Çocuk'a emanet ediyorlar özellikle"

"TRT Çocuk ve TRT aslında animasyon sektöründe Türkiye'de domine ediyor ve kamu yayıncılığının gerekliliklerini gözeterek ürettiği içerikle aslında içeriğin niteliğinde de belirleyici hale geliyor."

"Uzaya dönük hedeflerimiz var"

Galaya katılan Tusaş Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan filmden memnuniyetini ifade etti.

“Türkiye'nin çok büyük havacılığa dönük uzay sanayiine dönük hedefleri var. Bunu aslında şu anki Aslan çizgi filmini izleyen gençlerimiz yapacak. Biz şu an bu çizgi filmle aslında gençlerimizin akıllarına, beyinlerine, gönüllerine bir tohum ekiyoruz.”

Filmde uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, pilot olan büyükbabasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışacak ama bunun için önce efsanevi kayıp elmasın peşine düşmesi gerekecek.

Filmin, “Rüzgârı Seveceksin” şarkısı Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.

Çocukların merakla beklediği “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” 7 Ocak’ta tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.