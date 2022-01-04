Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya Doğu Garajı'ndaki nekropol alanı müze olacak
[Fotoğraf: AA]
Antalya Doğu Garajı Kültür Merkezi inşaatı için başlatılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan 2 bin 500 yıllık nekropol alanı müze olarak hizmet verecek.
Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi tamamlandı. Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılan kazı çalışmalarında 866 adet ana kayaya yapılmış mezar ortaya çıkarıldı.
Toplam 9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen projede nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi gerçekleştirildi.
Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları da tamamlandı.
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