Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi tamamlandı. Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılan kazı çalışmalarında 866 adet ana kayaya yapılmış mezar ortaya çıkarıldı.

Toplam 9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen projede nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi gerçekleştirildi.

Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları da tamamlandı.