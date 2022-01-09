Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit oldular.

TRT ortak yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi Ankara, İstanbul ve Hatay'dan sonra Trabzon'da gerçekleştirildi.



Filmin Trabzon özel gösterimine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’yı temsilen Yayınlardan Sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve aile üyeleri, şehit Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik ile aile üyeleri ve oyuncular katıldı.

"TRT'ye teşekkür etmek istiyorum"

Filmin öneminden bahseden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "TRT camiasına emeklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin milli birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine çok önemli katkısı olacağına inandığımız gençlerimizde milli heyecan oluşturma noktasında çok ciddi mesajları içerisinde barındıran bu film gerçekten ihtiyacımız olan bir dönemde böyle bir yapımı üstlenip bizlerle buluşturması çok anlamlı oldu" dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol da filmi TRT’nin önemli bir görev olarak gördüğünü söyledi.

Varol, "TRT olarak yine bu hazin hadisenin akabinde bizler de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek namına bir süredir bu değerli filmi ortaya koymak adına birçok paydaşla birlikte uzun süre zarfında nihayete erdirdik" açıklamasını yaptı.

"Nesillerimize taşıyabileceğimiz bir eser ortaya koyuyoruz"

Filmin iki kahramanın anısını yaşatacağını vurgulayan Varol, şunları söyledi:



"Bunu gelecek nesillerimize de taşıyabileceğimiz kıymetli bir eseri ortaya koyuyoruz. İnşallah bu manada 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmimiz, layıkıyla nesilden nesile izlenen onların hatıralarını yad eden. İnşallah budan sonrasında da bu kahramanlık mücadelesinde kötülerin karşısında iyliğin savunucuları olarak bizler hep birlikte mücadele edeceğiz."

Vatan için canlarını hiçe sayan iki vatan evladının hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.