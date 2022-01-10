Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taksici 'makaslarla' trafiği tehlikeye attı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de, yolda makas atarak ilerleyen taksici yakalandı. Taksi şoförüne toplamda 2 bin 19 lira para cezası kesildi.
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde 9 Ocak öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen taksici ihbarı üzerine üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Makas atan taksici arkasındaki bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Taksiciye para cezası
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliğince taksi şoförünün Bilal K. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şoföre, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" suçundan bin 823, "Önünde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" suçundan 196, toplamda 2 bin 19 lira para cezası kesildi.
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