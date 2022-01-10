Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetre ile Palandöken'de, en az kar kalınlığı ise 5 santimetre ile Elmadağ ve Murat Dağı'nda ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Kartalkaya'da 87, Hakkari'de 84, Hesarek'te 56, Ovacık'ta 55, Zigana'da 46, Nemrut'ta 42, Konaklı ve Ergan'da 38, Uludağ'da 37, Erciyes ve Kop Dağı'nda 34, Davraz'da 33, Denizli'de 30, Mersivan'da 29, Kartepe ve Hazarbaba'da 25, Ilgaz ve Keltepe'de 21, Çambaşı'nda 19, Yıldız Dağı'nda 16, Yıldıztepe'de 15, Eren Dağı ve Yalnızçam'da 13, Elmadağ ve Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları Kar Yağışı
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