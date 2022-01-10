Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Edirne ve Kırklareli vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 kent arasında yer aldı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 329,11'lik vaka sayısı 428,44'e çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 468,85'ten 590,21'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı da 333'ten 387,12'ye çıktı.