Bursa İnegöl'de, sevgilisiyle tartışan Emre U., park halindeki 13 aracın lastiklerini kesti. Bazı araçları çizen şüpheli, birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Emre U.'yu gözaltına aldı. Araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar şüpheliden şikayetçi oldu.

"10 bin liranın üzerinde zarar var"

Aracı zarar gören Orhan Yalçın, “Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların da lastiklerini kesmişler. Bazı araçlara ‘E’ harfi yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var" dedi.

Şüpheli Emre U.’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.