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Türkiye
AA 24.02.2024 02:36

Kağıthane’de motosikletliler devriye gezen bekçiyi vurdu

İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.

Kağıthane’de motosikletliler devriye gezen bekçiyi vurdu
[Fotograf: İHA]

Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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