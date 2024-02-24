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Türkiye
AA 24.02.2024 02:08

Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen "Kafes-45" operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına altına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 35 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüphelinin yakalandığını ifade edilmişti. 

Bakan Yerlikaya, MASAK ile koordineli yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun tespit edildiği bilgisini vermişti.

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