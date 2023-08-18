Kağıthane'de kentsel dönüşümün yüzde 60'ı tamamlandı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptığı açıklamada, yaklaşık 460 bin vatandaşın yaşadığı Kağıthane'de kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Olası bir İstanbul depremi öncesinde ilçedeki tüm yapıları yenileme arzusu içinde olduklarını belirten Öztekin, "Olası bir afeti minimize ederek sonuçlandırmak istiyoruz. 2019-2023 yılları içerisinde 4 yıllık süre zarfında 825 binamızı yıktık ve yeniden yaptık. Toplamda 5 bin 500 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik ve 9 bin konut ürettik" dedi.

Başkan Öztekin, yaklaşık 35 bin kişinin 4 yıllık süre zarfında depreme dayanıklı yeni binalarda yaşamaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kağıthane'de toplamda yaklaşık 26 bin binamız var. 1980 ile 2000'de yapılan binalarımız var. Asıl bizim odaklandığımız yer 1980 öncesi yapılan binalarımız. Bunlar 2-3 katlı dönüşümü çok daha kolay olan binalar. Kağıthane'de 4 yıl içinde yıktığımız 825 binanın çoğu 1980 öncesi binalarımızdı. Ayrıca gecekondu dediğimiz binalar var, bunların yıkımına devam ediyoruz, onlara da yeni konutlar tahsis ediyoruz bu dönemde. Yahya Kemal Mahallesi'ni de dönüşme alanına aldık.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Çevrecilik Bakanlığımızla beraber toplamda 125 binanın yıkımını yapmıştık. Yenilerini TOKİ ile beraber yaptık. Toplamda burada 657 konut, 57 iş yeri ürettik. Geçtiğimiz haftalarda da anahtar teslimi yaptık, vatandaşlarımız depreme dayanıklı konutlarda oturmaya başladı. Merkez mahallemizdeki bir dönüşüm alanını bu dönem içerisinde faaliyete geçirdik. 288 konutun yıkımını yaptık, şu anda 300 konutu yerinde üretiyoruz TOKİ ile beraber. Orada da 1000'e yakın insanımız depreme dayanıklı binalarda yaşamış olacak."

"1980 öncesinde yapılmış 3-4 bin binamız var"

Kağıthane'de devlet ve özel sektörle 4 yıl süre zarfında toplamda 9 bin yeni konut ürettiklerini vurgulayan Öztekin, bu çalışmaların deprem acısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Başkan Öztekin, "Kağıthane'de 1980 öncesinde yapılmış olan 3-4 bin binamız var. Bunların çok hızlı bir şekilde dönüştürülmesi lazım. Burada da toplam konut sayısı 15-16 bin civarında. Bunları dönüştürürsek olası İstanbul depremi öncesine de can ve mal kaybını minimize edecek" diye konuştu.

Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışmalarına belediye olarak her türlü desteği verdiklerini anlatan Öztekin, şunları kaydetti:

"Mart içerisinde Büyükdere Planları dediğimiz bizim üst kodlardaki Sanayi, Sultan Selim, Emniyet Evleri ve Yeşilce mahallelerinin bu bölümlerini içeren plan notu Büyükşehir meclisinden ve ilçe belediye meclisinden geçirdik. Artık eski binaların dönüşümüne kapsayacak planlar yapmış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda da çok önemli bir teşvik oluşturduk ilçe belediyesi olarak. Eğer binalarda 2 ve 3 parsel birleşirse 600 metrekare olmak şartıyla artı 1 kat ilave veriyoruz.

Örneğin, Kağıthane'mizdeki binalarda 3 veya 4 katlı imar planları, eğer ticariyse 5 kat imar planları var. Eğer konut alanında kalıyorsa ve 600 metrekare insanlar bir araya geliyorsa 2 veya 3 bina, biz artı 1 katla o binanın teşvikle tekrar yapılanmasına izin veriyoruz. O bir katla da o bina yenilenmiş oluyor. Yine aynı zamanda da ada bazında dönüşümlere destek veriyoruz. Yeşil alanda, yolda kalan yerlere de belediye olarak destek oluyoruz. Kağıthane'de toplamda 26 bin bina, yaklaşık 220 bine yakın bağımsız bölüm var. 220 bin bağımsız bölümün 130 bini 1999 yılı sonrasında yapıldı. Kağıthane'de, bağımsız bölümlerin yüzde 60'ında dönüşüm oldu. Geri kalını da çok hızlı bir şekilde dönüştürmemiz lazım."