Yangın saat 23.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Aslan Sokak ile Tarım Sokak arasında kalan ve daha önce boşaltılan 4 katlı binada meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre madde bağımlıları tarafından kullanılan boş binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti

Binanın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, 4 katlı binayı etkisi altına alan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatı katına sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.