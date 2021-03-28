Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğum gününde silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hastanede yaşamını yitirdi.
28 yaşındaki Savcı Özlem Salkım, tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özlem Salkım'ın cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sorgun Adliyesinde görevli Özlem Salkım, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmıştı.
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