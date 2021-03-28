Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Dikmen Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 4 arkadaş, ekiplerin yolu açmasıyla kurtarıldı.
5 gün önce 1750 metre rakımlı yaylaya giden 4 arkadaş, kar yağışının etkisini göstermesinin ardından yolların kapanmasıyla burada mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla şehir merkezine inemeyen 4 arkadaş, durumu Mahalle Muhtarı'na bildirdi.
Muhtar, jandarma ekipleri ile Hendek Belediyesinden yardım istedi.
Yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışması sonucunda bu kişiler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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