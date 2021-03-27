Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 2 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Kızılkuyu ve Akarköy'ün 10 gün karantinaya alındığı açıklandı.
Açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı belirtildi.
Kararın ardından jandarma ekiplerince köylerde giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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