Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
3 kişi hayatını kaybetti
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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