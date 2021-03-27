Bedensel engelli İlyas Işıldak'ın semt pazarı içerisindeki iş yerinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken iş yerinin duvarında bir Türk bayrağının asılı olduğunu fark etti. Bayrağın alevlerden zarar görmemesi için içeriye giren itfaiye eri, bayrağı alarak itfaiye aracına götürdü.

Sobadan çıktığı tespit edilen yangın sırasında dışarıda olan ve iş yerine geldiğinde dükkanının yandığını gören Işıldak, büyük bir üzüntü yaşadı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.