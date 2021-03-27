Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3 katlı ahşap evde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Doğanözü köyünde, öğle saatlerinde 3 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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