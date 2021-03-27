Doğanözü köyünde, öğle saatlerinde 3 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.