800 bin yıllık Van Gölü'nde 2 yıl önce jandarmanın su altı timi yeni bir balık türü keşfetti. Böylelikle Van Gölü'nde inci kefali harici yeni bir türün olduğu tescillenerek Van Gölü'yle ilgili literatür bilgisi yenilendi.

Dünya literatürüne girdi

Tür için gerekli incelemeler yapıldı ve bilimsel çalışmalar tamamlandı. Keşfedilen yeni tür dünya literatürüne girdi.

Yalnızca 5 cm boyundaki balık türü, göldeki tatlı su çıkışlarının olduğu iki farklı noktada yaşıyor. Küçük mercan balığının keşfi ile bölgedeki dalış turizminin canlanması bekleniyor.



Haber: Hümeyra Pardeli