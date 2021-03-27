Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında, park ve nehir kenarlarına girişler yasaklandı. Polis ekipleri bu bölgeleri şerit çekerek kullanıma kapattı.

Nehir kenarında bugün polis ekipleri denetimler gerçekleştirildi. Tunca Nehri kenarında dolaşan 28 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

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Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı ve HES kodu kontrolü yapılan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sık sık denetim gerçekleştirip, anonslar yapıyor.