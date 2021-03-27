Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunca Nehri kenarında gezen 28 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Tunca Nehri kenarında gezintiye çıkarak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 25 bin 200 lira ceza uygulandı.
Edirne'de salgın tedbirleri kapsamında, park ve nehir kenarlarına girişler yasaklandı. Polis ekipleri bu bölgeleri şerit çekerek kullanıma kapattı.
Nehir kenarında bugün polis ekipleri denetimler gerçekleştirildi. Tunca Nehri kenarında dolaşan 28 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı.
[Fotoğraf: AA ]
Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı ve HES kodu kontrolü yapılan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sık sık denetim gerçekleştirip, anonslar yapıyor.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Tedbirleri Tunca Nehri
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