Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan geçirilen dördüncü cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, güneşli havanın da etkisiyle hareketlendi.

Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve evcil hayvanlarını gezdirmek için kentin sahil kesimlerini ve parkları tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Trafikte yoğunluk oluştu

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda akıcı bir trafik olurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu ve Avrupa yakasındaki girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Üsküdar ve Caddebostan sahil kesimlerinde ise parklarda yürüyüş ve spor yapanların hareketliği gözlendi.

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

Kentin en hareketli bölgelerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Arnavutköy, Bebek ve Baltalimanı gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazılarının da balık tuttuğu görüldü.

Sabah saatlerinde kahvaltı için sahil kesimindeki kafe ve restoranları tercih edenler yoğunluk oluşturdu.