Kentte etkili olan yağmur nedeniyle çarşamba günü, Zonguldak 100’üncü Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, terminalin içine düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Terminal binasında ise maddi zarar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Yolcu indirme ve bindirme devam edecek

Heyelan olaylarının perşembe ve cuma günlerinde de devam etmesi üzerine Zonguldak Belediyesi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından terminal binasını tedbir amaçlı geçici olarak kapattı.

[Fotoğraf: DHA]

Terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vereceği, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği açıklandı.

[Fotoğraf: DHA]