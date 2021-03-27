Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan sebebiyle kapatıldı
Zonguldak'ta yağış nedeniyle heyelan oldu. 3 gündür devam eden heyelan sebebiyle, şehirlerarası otobüs terminali, tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldı.
Kentte etkili olan yağmur nedeniyle çarşamba günü, Zonguldak 100’üncü Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi.
Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, terminalin içine düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Terminal binasında ise maddi zarar oluştu.
Yolcu indirme ve bindirme devam edecek
Heyelan olaylarının perşembe ve cuma günlerinde de devam etmesi üzerine Zonguldak Belediyesi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından terminal binasını tedbir amaçlı geçici olarak kapattı.
Terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vereceği, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği açıklandı.