Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yasa dışı silah ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Akyurt başta olmak üzere Keçiören, Pursaklar, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde, 10 ikamet ve bir iş yerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 40 ruhsatsız tabanca, 14 kuru tabanca, 5 av tüfeği, 1 torna tesviye, 1 krom kaplama makinesi ve çok sayıda fişek ile silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.