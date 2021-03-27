Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köye "koronavirüs" karantinası
Kars'ta artan koronavirüs vakaları tedbirleri de beraberinde getirdi. Kentte bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Kentte COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla yeni bir karar alındı.
Merkeze bağlı Karaçoban köyü karantinaya alındı.
Karantina kapsamında, köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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