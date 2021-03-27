Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Damperi açık kalan kamyon direğe çarparak devrildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde damperi açık kalan kamyon, Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) direğine çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Samsun-Ordu kara yolunda seyreden Hüda D. idaresindeki kamyon, açık kalan damperinin Recepoğlu Kavşağı'nda PTS direğine çarpması sonucu devrildi.
Kazada kamyon şoförü yaralandı.
O anları, kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsü telefon kamerasına kaydetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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