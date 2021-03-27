Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de hasta almaya giden ambulans kara saplandı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hasta almaya giden bir ambulans kara saplandı, ekipler kepçe yardımıyla aracı kurtardı.
Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköyü yolunda, hasta almak için yola çıkan ambulans kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp, kenarda biriken kara saplandı.
Ambulansta görevli bulunan sağlık personelleri olayı yara alamadan atlatırken, bölgeye ilçe belediyesinden ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede bölgeye giden ilçe belediyesine ait iş makinesi ile ambulans, saplandığı kardan çekilerek çıkarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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