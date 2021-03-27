7 Mart'ta Eğirdir Belediyesi'nde çalışan Eşref Çatal, sabah işe gitmek için evinin önünde park halinde duran cipinin yanına gittiğinde, aracının sol ön tarafındaki çamurluk plastiğinin parçalanmış olduğunu gördü.

Olaya önce anlam veremeyen Eşref Çatal, daha sonra birilerinin kasıtlı olarak aracına zarar verdiğini düşünerek, polise haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Gerçek, kamerada ortaya çıktı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, plastik parçadaki izlerin diş izleri olabileceğini değerlendirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece bir kedinin aracın altına saklandığını, 3 köpeğin de kediyi kovaladığını belirledi.

Kamera görüntülerinden, köpeklerden birinin kediye ulaşabilmek için aracın sol çamurluk plastiğini parçaladığı daha sonra da bırakıp gittiği tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

'Aşağı yukarı 500 tane diş izi var'

Eşref Çatal, aracında yaklaşık olarak 500 tane diş izi olduğunu söyledi.