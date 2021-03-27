İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik soruşturmada uyuşturucu türevi maddenin, yurt dışından Türkiye’ye yasadışı yollarla sokulduğunun bilgisini aldı.

Ekipler, şüpheliler T.B. ve Y.K.’nın yakalanmamak için 5 farklı adreste ev kiraladıklarını ve sürekli adres değiştirdikleri tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adrese baskın yaptı.

Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Dedektör köpek Vadi’nin de katıldığı operasyonda, dolaba gizlenmiş valiz ve koli içerisinde, işlendiğinde 50 milyon doz bonzai üretilebilecek 49 kilogram bonzai hammaddesi olan uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.B. ve Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.