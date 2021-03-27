Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi.

Yağışın da devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü.

Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.

Küçük araçlar köy yollarına, büyük araçlar da ana yollara yönlendiriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.