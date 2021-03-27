Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da teröristlere şafak baskını: 15 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 15 şüpheli yakalandı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
Sıradaki Haber
Eski Yargıtay üyesi Kılıç ve Danıştay üyesi Demir'in hapis cezaları onandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz