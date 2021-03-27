Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısında bulundu. Yarın beklenen çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor.
Kuzey ve doğu kesimlerde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın çığ oluşma riski bulunuyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 13:37
- 13:38
- 13:08
- 13:13
- 13:46
Sıradaki Haber
Karaman'da kayıp gence 3 gün sonra ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz