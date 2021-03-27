Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çalınan altınlar Van'da bulundu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir evden çalınan 1,5 milyon lira değerindeki altın, Van'ın Erciş ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir aracın içinden çıktı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Jandarma Uygulama Noktası'nda bir aracı durdurarak arama yaptı.
Ekipler, araçta buldukları 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi.
Gözaltına alınan A.Ç ile H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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