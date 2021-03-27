Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Jandarma Uygulama Noktası'nda bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta buldukları 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç ile H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.