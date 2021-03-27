Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parktaki oyuncakta sıkışan çocuk demir kesilerek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da parkta oynarken demir oyuncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesi'ndeki parka giden ve bir oyuncağa tırmandığı sırada ayağı kayan 9 yaşındaki M.A.T, sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine düştü.
Ablası K.T. ve çevredekiler, sıkışan M.A.T'yi tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkartamadı.
Oyuncak demir parça parça kesildi
Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı parça parça keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, evine götürüldü.
Etiketler: İtfaiye
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