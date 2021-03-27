Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesi'ndeki parka giden ve bir oyuncağa tırmandığı sırada ayağı kayan 9 yaşındaki M.A.T, sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine düştü.

Ablası K.T. ve çevredekiler, sıkışan M.A.T'yi tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkartamadı.

Oyuncak demir parça parça kesildi

Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı parça parça keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, evine götürüldü.