Van'da İran sınırındaki Osmanlı Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Satı Çekerek, öğrencilerinden hayallerini yazmasını istedi.

11 yaşındaki Havin de doğum günü kutlamayı hayal ediyordu.

Öğretmeni ve gönüllülerden sürpriz doğumgünü

Havin'in öğretmeni Satı Çekerek de Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençlerden yardım istedi.

Hazırlıklar başladı, önce "İyi ki doğdun Havin" yazılı büyük bir pasta yaptırıldı, ardından gönüllü gençler palyaço kılığına girdi.

Havin için karlı yolları aştılar

Havin Hannarici ve 5 kardeşi için hediyeler de hazırlandı.

Öğretmeni ve gönüllü gençler şarkılar söyleyerek 140 kilometrelik karlı yolları aşıp, Havin'in yaşadığı Sarıçimen Köyü'ne gitti. Havin'in evinde doğum günü partisi düzenlendi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Havin, daha sonra gençlerle dışarıda kartopu oynadı.