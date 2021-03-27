11 yaşındaki Havin'in doğum günü hayali gerçek oldu
Van'ın İran sınırındaki bir köyde yaşayan 11 yaşındaki Havin hiç doğum günü kutlamamıştı. Öğretmenleri ve gönüllü bir ekip, 140 kilometre karlı yolları aşıp Havin'e doğum günü partisi yaptı.
Van'da İran sınırındaki Osmanlı Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Satı Çekerek, öğrencilerinden hayallerini yazmasını istedi.
11 yaşındaki Havin de doğum günü kutlamayı hayal ediyordu.
Öğretmeni ve gönüllülerden sürpriz doğumgünü
Havin'in öğretmeni Satı Çekerek de Van'da sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllü gençlerden yardım istedi.
Hazırlıklar başladı, önce "İyi ki doğdun Havin" yazılı büyük bir pasta yaptırıldı, ardından gönüllü gençler palyaço kılığına girdi.
Havin için karlı yolları aştılar
Havin Hannarici ve 5 kardeşi için hediyeler de hazırlandı.
Öğretmeni ve gönüllü gençler şarkılar söyleyerek 140 kilometrelik karlı yolları aşıp, Havin'in yaşadığı Sarıçimen Köyü'ne gitti. Havin'in evinde doğum günü partisi düzenlendi.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Havin, daha sonra gençlerle dışarıda kartopu oynadı.
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