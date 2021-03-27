Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Her yerde kar Foça’da bahar
Türkiye’nin kuzeyinden güneyine, doğusundan orta kesimlerine kadar hemen her yerde kar yağışları etkili olurken İzmir’in Foça İlçesi’nde bahar havası yaşandı.
Güzel havayı gören vatandaşlar soluğu ilçe sahillerinde aldı. Kontrollü normalleşmenin dördüncü Cumartesi günü İzmir’de çok sayıda vatandaş civar yerleşim birimlerinden Foça’ya akın etti.
İlçe merkezinde açık olan restoran kafe ve büfelerde yoğunluk yaşanırken gezi tekneleri saatlik turlarla vatandaşları liman içi ve adalar bölgesinde gezdirdi.
Ekipler kontrole davem etti
Polis ve zabıta ekipleri sahilde, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde pandemi önlemleri konusunda uyarı ve kontrolleri sürdürdü.
Hareketlilik ilçenin pek çok yerinde kalabalıklar oluştururken esnafın bir bölümü de yaklaşan yaz sezonu hazırlıklarına devam etti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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