Güzel havayı gören vatandaşlar soluğu ilçe sahillerinde aldı. Kontrollü normalleşmenin dördüncü Cumartesi günü İzmir’de çok sayıda vatandaş civar yerleşim birimlerinden Foça’ya akın etti.

İlçe merkezinde açık olan restoran kafe ve büfelerde yoğunluk yaşanırken gezi tekneleri saatlik turlarla vatandaşları liman içi ve adalar bölgesinde gezdirdi.

Ekipler kontrole davem etti

Polis ve zabıta ekipleri sahilde, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde pandemi önlemleri konusunda uyarı ve kontrolleri sürdürdü.

Hareketlilik ilçenin pek çok yerinde kalabalıklar oluştururken esnafın bir bölümü de yaklaşan yaz sezonu hazırlıklarına devam etti.