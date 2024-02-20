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Türkiye
AA 20.02.2024 00:12

Kafes-41 operasyonunun 2. dalgasında İzmir'de 6 şüpheli tutuklandı

Suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes-41 operasyonunun İzmir ayağında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafes-41 operasyonunun 2. dalgasında İzmir'de 6 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında olduğu tespit edilen ve Interpol tarafından aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" adı verilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında belirlenen zanlılara yönelik 16 Şubat'ta operasyon düzenledi.

İzmir, İstanbul ve Kütahya'da 11 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca yönelik eş zamanlı operasyon sonucu 8 şüpheli yakalandı.

Örgüte silah sağladıkları öne sürülenlere yönelik Dikili, Torbalı ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda da 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Interpol tarafından aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" adı verilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul, Kütahya'da 11 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca yönelik 16 Şubat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 15,68 gram esrar ve 59 uyuşturucu hap ele geçirilmişti, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Beratcan Gökdemir hakkında 36 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu, suç örgütü mensuplarının 16 Aralık 2023'te İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2 kişinin otomobilde elleri bağlı ve ağızları bantlı darbedilerek yağmalanması olayını da gerçekleştirdikleri öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 61 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Yine Aralık ayında yine aynı suç örgütüne yönelik birinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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