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Türkiye
İHA 19.02.2024 22:32

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları neticesinde 2012 yılı adli yargı yazılı yarışma sınavına hazırlanan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir şahıslar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların operasyonel hatlar kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri tespit edildi.

Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlenen, haklarında ifade ve beyan bulunan kişilerin yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu tespit edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde 10 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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