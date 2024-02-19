Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 19.02.2024 23:13

Kürsüde depremi konuşurken deprem oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir toplantı esnasında Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kürsüde depremle ilgili konuşurken 3,6 şiddetinde deprem oldu.

Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın, "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun” diyerek konuşmasına devam etti.

Orhangazi’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımı ile Nadır Tesisleri'nde Orhangazili muhtarlar, STK temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile gerçekleşen buluşmada kürsüde konuşma yapan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuşmasının bir bölümünde deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı esnada Gemlik merkezli 3,6 şiddetli deprem oldu.

ETİKETLER
Bursa Deprem
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğini iddia eden kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı
00:08
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı: Gazze'de insani felaket yaşanıyor
23:45
Lübnan: Uluslararası toplum, savaşın yayılmasını önlemek için İsrail'e baskı yapmalı
23:43
İsrail'de, Gazze'deki soykırımı eleştiren siyasetçinin vekilliğini düşürme önerisi reddedildi
23:38
NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı
23:35
BM: Gazze'deki prematüre bebekler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ölümle karşı karşıya
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ