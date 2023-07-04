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Türkiye
AA 04.07.2023 16:21

Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk hayatını kaybetti

Merkez Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A, iş yerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.

Daha sonra forklift ile yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A, koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi.

Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine devrilen çocuk, aldığı darbelerle yere yığıldı.

Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk hayatını kaybetti

Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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