Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk hayatını kaybetti

Merkez Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A, iş yerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.
Daha sonra forklift ile yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A, koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi.
Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine devrilen çocuk, aldığı darbelerle yere yığıldı.
Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.