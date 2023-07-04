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Türkiye
AA 04.07.2023 16:08

Sabiha Gökçen'de aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı.

Sabiha Gökçen'de aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi. Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi. Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı
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