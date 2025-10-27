Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.10.2025 13:57

Kadın sürücüye saldıran "trafik zorbası" yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, çocuklarının gözü önünde kadın sürücüye saldıran şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kadın sürücüye saldıran "trafik zorbası" yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki yaptığı paylaşımda, yeni trafik kanunu teklifinin yürürlüğe girmesi halinde sürücü K.İ.K'nin 60 gün boyunca araç kullanamayacağını belirtti.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirten Yerlikaya, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün trafikten men edileceğini kaydetti.

 

Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye çocuklarının yanında saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak. Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Kapadokya’da balonlar rüzgar nedeniyle havalanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
11. Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilecek
14:27
Milli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
14:12
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu
14:07
Dışişleri: Karadağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor
14:02
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
14:01
Cevdet Yılmaz: Toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
FOTO FOKUS
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ