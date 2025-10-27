Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2025 13:08

Kapadokya’da balonlar rüzgar nedeniyle havalanamıyor

Kapadokya’da etkili olan rüzgar nedeniyle iki gündür yapılamayan sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Kapadokya’da balonlar rüzgar nedeniyle havalanamıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turu, dün ve bugün olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamadı.

Balon turları, meteoroloji verilerine göre zaman zaman hızını artıran rüzgar sebebiyle yarın da düzenlenemeyecek.

Hava şartlarının normale dönmesi halinde balonların 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçabileceği belirtildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

ETİKETLER
Nevşehir Kapadokya UNESCO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
11. Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilecek
14:27
Milli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
14:12
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu
14:07
Dışişleri: Karadağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor
14:02
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
14:01
Cevdet Yılmaz: Toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
FOTO FOKUS
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ