İstanbul'da yerel dolu yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kentte beklenen hava sıcaklıklarının, 25 derece seviyelerinden 15 ila 17 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden başlayarak il geneline yayılması bekleniyor.

Hava tahmin raporlarına göre, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

Akşam saatlerinden itibaren fırtına ve sağanağın, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yer yer etkisini kuvvetli bir şekilde göstereceği belirtiliyor.

Yetkililer, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında meydana gelebilecek şimşek, yıldırım ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Ani sel, su baskını, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması önem arz ediyor.