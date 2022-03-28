Otomobilin D-100 kara yolunda seyir halindeyken lastiği patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri araçlarıyla durarak sürücüye yardım için yola duba yerleştirdi.

Bu sırada kara yolunda seyir halinde olan araçlar da yavaşladı. Anıl Y. yönetimindeki otomobil ise duramayarak, yardım için duran belediye ekibinin aracı ve diğer 2 otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Anıl Y. ve yolcu Dursun Berkay'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü hastaneye kaldırılırken, Dursun Berkay'ın kaza yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Berkay'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.