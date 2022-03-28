Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 03:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü, babaannesinin evinde yakalandı.
Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü A.C'nin, Meşrutiyet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki babaannesinin evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Evin penceresinden kaçmaya çalışan zanlı, motosikletli yunus timlerinin ikna etmesiyle teslim oldu.
İtfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği operasyonda yakalanan A.C. işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Aydın
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