Elektrik Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen şoförün kullandığı taksi, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, seyir halindeki otomobile ve daha sonra park halindeki üç otomobile çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, durumu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, taksi şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Trafik polislerinin işlemlerinin ardından hasar gören araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.