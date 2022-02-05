Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de zemin çöktü, 5 metrelik çukur oluştu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'daki bir binanın önünde çökme meydana geldi, 5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Dün akşam saatlerinde, Suadiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Zeminde 5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. İş yerine ait 2 dolap çukura düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanları tedbir amaçlı tahliye eden ekipler, çukurda inceleme yaptı ve çevrede önlem aldı.
Çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edildi. Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi.
Oluşan 5 metrelik çukur ekipler tarafından doldurulacak.
Etiketler: İstanbul
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