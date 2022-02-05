Dün akşam saatlerinde, Suadiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Zeminde 5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. İş yerine ait 2 dolap çukura düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanları tedbir amaçlı tahliye eden ekipler, çukurda inceleme yaptı ve çevrede önlem aldı.

Çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edildi. Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi.

Oluşan 5 metrelik çukur ekipler tarafından doldurulacak.