Kadıköy'de otomobil otobüs durağına çarptı: 6 yaralı
Kadıköy'de makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü, aynı istikamette seyreden bir otomobile çarptı. Savrulan araç otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Kozyatağı Mevkii Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği iddia edilen Kadir Can Ç. idaresindeki otomobil, Mustafa Kemal Şahin yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Kozyatağı Metro Otobüs durağına çarptı.
Makas atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi ve durakta bekleyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kemal Şahin'in durumu ağır.
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde ve yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Otomobillerden sızan yakıt, yağ ve cam parçaları yol bakım ekipleri tarafından temizlendi.
Makas atan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.