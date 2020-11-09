İstanbul Kadıköy'de bulunan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na ait binadan gece yarısına doğru kısa süreli siren sesi duyuldu.

Siren sesi çevre sakinlerinde merak uyandırdı. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.

Olayın hemen ardından ekipler binada incelemeler başlattı.

Kadıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.