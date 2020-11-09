Gelincik Mahallesi'nde Nezih Ustaoğlu’n ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.