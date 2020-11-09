Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da ticari taksi yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yolun ortasında ticari taksi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası takside hasar oluştu.
Yangın, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda takside çıktı.
Seyir halindeki taksinin sürücüsü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracını durdurdu.
[Fotoğraf: DHA]
Alev alan taksideki yangına, sürücü ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
Yapılan müdahale etkisiz kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle takside hasar oluştu.
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